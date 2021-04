UEFA, il pres. Ceferin distrugge Agnelli: “Persona bugiarda, accecata dall’avidità” (Di lunedì 19 aprile 2021) UEFA, il pres. Ceferin distrugge Andrea Agnelli dicendo che è una Persona bugiarda, falsa e completamente accecata dall'avidità, un serpente. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 aprile 2021), ilAndreadicendo che è una, falsa e completamentedall'avidità, un serpente. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tvdellosport : Con l’annuncio della nascita della #SuperLeague, il pres. della #Juve #Agnelli ha lasciato la presidenza dell'#Eca… - pino_nostro : RT @antonello_vale: @ZZiliani In 3 scarpe : come Pres #ECA rappresentava gli interessi di 246 club; e in quanto tale partecipava ai lavori… - ivangallo80 : RT @tuttonapoli: SuperLega, pres. UEFA tuona: 'Chi la giocherà non disputerà né Europeo né Mondiale' - JohnLetterPh : #Ceferin Pres. #UEFA su Andrea #Agnelli. 'Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e così insistenteme… - dr91j : Prima era Italia contro la Juve. Adesso è Italia e UEFA contro la Juve. Salto di qualità pazzesco. Come li fa ammat… -