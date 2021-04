**Ue: Letta, 'cittadini parteciperanno a dibattito conferenza futuro, giorno storico'** (Di lunedì 19 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Ue: Letta, 'cittadini parteciperanno a dibattito conferenza futuro, giorno storico'**... - LBaccio : @durezzadelviver Però tra i suoi detrattori abbiamo Cottarelli, Letta, la UE. Ero confuso, poi ho risolto così: - AGrego76 : @EnricoLetta Bravo Letta, per le stesse ragioni non possono funzionare nemmeno gli Stati Uniti d’Europa. Subito fuo… - il_laocoonte : @muntzer_thomas infatti mi sorprende la contrarietà di letta, la superlega è l' UE del calcio, anzi forse ha più senso - MassiCarli : @DavideFalchieri 3: l’Ue e letta sono contro, non può che essere una buona notizia -