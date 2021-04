Traffico Roma del 19-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto è stato risolto da poco l’incidente in tangenziale sulla sopraelevata di viale Castrense residui rallentamenti verso il Foro Italico rallentamenti e code sono segnalate invece al Trionfale persu via della Pineta Sacchetti tra Forte Braschi e Gemelli verso Ponte Milvio moltoanche tra Farnesina e fare verso Primavalle con rallentamenti nella galleria Giovanni XXIII e su via della Pineta Sacchetti code poi su via della Bufalotta 3 Casal Boccone cinquina qui per un incidente avvenuto il ponte del grande raccordo anulare rallentamenti Infine per incidente sono segnalati su via di Grottarossa nei pressi dell’ospedale Sant’Andrea per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto un saluto da ...