Superlega, la Juve vola in Borsa: il titolo chiude a +17,85% (Di lunedì 19 aprile 2021) Il comunicato ufficiale da parte dei 12 club della nascita di una Superlega europea ha avuto un impatto significativo sull'andamento in Borsa per la Juventus. Dopo aver aperto la giornata con un rialzo dell'8,5%, il titolo del club bianconero chiude a +17,85% a 0,911 euro per azione. La capitalizzazione di mercato è pari invece a 1,21 miliardi di euro. Lo riporta Calcio e Finanza. "Si tratta di quasi 200 milioni di euro in più rispetto alla chiusura di venerdì 16 aprile, quando il titolo aveva invece un valore di 0,773 euro per azione, con capitalizzazione di mercato pari a 1,02 miliardi". L'articolo ilNapolista.

