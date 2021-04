Superlega calcio: squadre e come funziona. Cosa c'è da sapere (Di lunedì 19 aprile 2021) La Superlega all'improvviso sembra diventata realtà, dopo anni di voci, discussioni, confronti. Ma quando partirà? Chi parteciperà? come sarà organizzata? Ecco una guida per capire a che punto è il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Laall'improvviso sembra diventata realtà, dopo anni di voci, discussioni, confronti. Ma quando partirà? Chi parteciperà?sarà organizzata? Ecco una guida per capire a che punto è il ...

Advertising

EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - Palazzo_Chigi : #Superlega calcio, Draghi: Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto e sostiene con determin… - pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - PizzoC94 : RT @riotta: I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport pulito dime… - claudiodemarte_ : RT @marcomempi: La #SuperLega ha due soli obiettivi: risanare bilanci di squadre tecnicamente fallite; monopolizzare il calcio. Tutto in ma… -