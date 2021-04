Superlega | Bruno Fernandes e Cancelo non ci stanno | “I sogni non si comprano”

(Di lunedì 19 aprile 2021)e Joaohanno palesato concretamente la loro solidarietà verso la Champions League, rinnegando latramite i social network. I due calciatori hanno attuato una presa di posizione rilevante, considerando che Manchester United e Manchester City, club che ne detengono i cartellini, facciano parte delle società coinvolte nella creazione della nuova Lega. Daniel Podence del Wolverhampton ha condiviso un video che esalta l’eccezionalità di una competizione storica come la Champions, ricevendo il sostegno dei portoghesi sopra citati.ha pubblicato una frase eloquente: “Inon si“, alimentata da un emoticon rappresentante un applauso di; i calciatori lusitano hanno sostenuto la causa Champions su ...

... è un no unanime allaquello che si leva dai protagonisti principali, i calciatori. Anche da alcuni di quelli che teoricamente dovrebbero essere beneficiati, comeFernandes, del ...Commenta per primoFernandes , stella del Manchester United , con un post su Instagram va contro la: 'I sogni non possono essere comprati'.Bruno Fernandes e Joao Cancelo hanno palesato concretamente la loro solidarietà verso la Champions League, rinnegando la Superlega tramite i social network. I due calciatori hanno attuato una presa di ...Uefa minaccia la guerra legale, i 12 club dissidenti rispondono. Ma nel mondo del calcio il progetto preoccupa ...