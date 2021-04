Sicurezza nazionale tutta in mano alla maggioranza (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Comitato per la Sicurezza della Repubblica, meglio noto come Copasir, ha giocato un ruolo fondamentale per il Paese negli ultimi anni. Esso è l'anello di congiunzione tra i servizi di Sicurezza e la rappresentanza parlamentare, è un luogo di equilibrio del potere e di elaborazione strategica. I membri che ne fanno parte sono parlamentari esperti e che esprimono una qualità superiore rispetto a quella della commissioni parlamentari. Contrariamente a queste ultime, inoltre, la collaborazione tra maggioranza e opposizione è molto più forte, raramente si creano spaccature. È da qui che sono passati molti degli allarmi relativi ai problemi di intelligence economica e di cyber security cruciali per il futuro della Repubblica. Se molte aziende strategiche ed infrastrutture fondamentali oggi sono meglio protette dalle ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Comitato per ladella Repubblica, meglio noto come Copasir, ha giocato un ruolo fondamentale per il Paese negli ultimi anni. Esso è l'anello di congiunzione tra i servizi die la rappresentanza parlamentare, è un luogo di equilibrio del potere e di elaborazione strategica. I membri che ne fanno parte sono parlamentari esperti e che esprimono una qualità superiore rispetto a quella della commissioni parlamentari. Contrariamente a queste ultime, inoltre, la collaborazione trae opposizione è molto più forte, raramente si creano spaccature. È da qui che sono passati molti deglirmi relativi ai problemi di intelligence economica e di cyber security cruciali per il futuro della Repubblica. Se molte aziende strategiche ed infrastrutture fondamentali oggi sono meglio protette dalle ...

annaracanelli1 : RT @jacopo_iacoboni: Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan: “Abbiamo comunicato (alla Russia) che ci saranno consegu… - ToninoCogoni : RT @jacopo_iacoboni: Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan: “Abbiamo comunicato (alla Russia) che ci saranno consegu… - yosef_elhosseny : RT @saveriolakadima: 1587 giorni per Giulio. @rulajebreal:«La politica estera transazionale dell'UE è una minaccia per la sicurezza naziona… - AngelaCavelli : RT @jacopo_iacoboni: Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan: “Abbiamo comunicato (alla Russia) che ci saranno consegu… - mbbelluco : RT @jacopo_iacoboni: Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan: “Abbiamo comunicato (alla Russia) che ci saranno consegu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza nazionale Nella guerra tra vaccini, vince il più pericoloso Gli eventi avversi non noti sono oggetto di continuo approfondimento a livello nazionale ed europeo. La Fondazione Bill Gates ha finanziato uno studio apposito per valutare la sicurezza e l'efficacia ...

Nuova barca per i soccorsi nel lago ...14 metri del peso di 18 tonnellate che ci permetterà di affrontare l'estate con una certa sicurezza"...servizio fino al 2014 ma dopo una riorganizzazione delle unità navali da parte del Corpo nazionale ...

Sicurezza nazionale tutta in mano alla maggioranza Panorama A Roma parte la sperimentazione delle ‘strade scolastiche’ Inizierà a partire da martedì 20 aprile la sperimentazione legata alla campagna nazionale ‘strade scolastiche’, un progetto che riguarda almeno 17 istituti della Capitale. Obiettivo, spiega il Campido ...

Superbonus 110%: il CNI sull’aggiornamento lavori della Commissione di Monitoraggio La Circolare n. 724/2001 del CNI fornisce un aggiornamento sui lavori della Commissione di Monitoraggio che riguardano il superbonus 110% ...

Gli eventi avversi non noti sono oggetto di continuo approfondimento a livelloed europeo. La Fondazione Bill Gates ha finanziato uno studio apposito per valutare lae l'efficacia ......14 metri del peso di 18 tonnellate che ci permetterà di affrontare l'estate con una certa"...servizio fino al 2014 ma dopo una riorganizzazione delle unità navali da parte del Corpo...Inizierà a partire da martedì 20 aprile la sperimentazione legata alla campagna nazionale ‘strade scolastiche’, un progetto che riguarda almeno 17 istituti della Capitale. Obiettivo, spiega il Campido ...La Circolare n. 724/2001 del CNI fornisce un aggiornamento sui lavori della Commissione di Monitoraggio che riguardano il superbonus 110% ...