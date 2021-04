Sede scolastica chiusa a Somma Vesuviana | bambini e maestre hanno contratto il Coronavirus

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ben 7e una maestra sono risultati positivi al virus, per cui il sindaco ha disposto la chiusura della scuola., positivi al Covid-19 in una scuola elementare: istituto chiuso su Notizie.it.

Advertising

MariaAdeleNari : @mirabellamic per raggiungere la sede scolastica, utilizza i mezzi pubblici Il rischio di essere contagiati e di di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sede scolastica

Valledaostaglocal.it

Ad oggi lacentrale si trova a Mladá Boleslav. Nell'ultimo anno ha prodotto oltre un milione ... basterà inserire nell'area dedicata i dati personali, formazione, esperienze ...... oltre agli artisti, e che da quest'anno entra a far parte anche dell'offerta formativa... luogo di grande fascino collocato in un quartiere popolare, un tempodi industrie siderurgiche ...Positivi a scuola, ‘De Curtis’ e del plesso ‘Linguiti’ chiusi per la sanificazione. Aversa. Un alunno della primaria dell’istituto comprensivo De Curtis è risultato pos ...“Per l’anno scolastico 2020-2021 gli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione possono essere conclusi entro il termine de ...