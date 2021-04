Protesta dei ristoratori: bloccata autostrada A1. Un’auto investe un manifestante (Di lunedì 19 aprile 2021) Tensione oggi sull’autostrada A1 all’altezza dell’uscita per Figline e Incisa Valdarno (Firenze) dove i ristoratori sono tornati a Protestare per chiedere al governo di poter riaprire i locali: un manifestante è rimasto ferito dopo essere stato investito da Un’auto che avrebbe tentato di forzare il blocco. L’uomo, originario di Sassuolo, è stato trasferito in ambulanza presso il più vicino Pronto Soccorso ma non ha riportato lesioni gravi. La manifestazione, promossa da Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e dal movimento IoApro, ha provocato una lunga coda di automobilisti in entrambe le direzioni, con tanto di tavola apparecchiata sulla carreggiata. “Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbero riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense”, ha spiegato ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Tensione oggi sull’A1 all’altezza dell’uscita per Figline e Incisa Valdarno (Firenze) dove isono tornati are per chiedere al governo di poter riaprire i locali: unè rimasto ferito dopo essere stato investito dache avrebbe tentato di forzare il blocco. L’uomo, originario di Sassuolo, è stato trasferito in ambulanza presso il più vicino Pronto Soccorso ma non ha riportato lesioni gravi. La manifestazione, promossa da Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e dal movimento IoApro, ha provocato una lunga coda di automobilisti in entrambe le direzioni, con tanto di tavola apparecchiata sulla carreggiata. “Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbero riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense”, ha spiegato ...

Advertising

ilriformista : Oltre mille i bauli in Piazza del popolo a Roma. La protesta e le ragioni dei lavoratori del mondo dello spettacolo… - Agenzia_Ansa : Nuova protesta dei ristoratori di Tni Italia che hanno bloccato l'A1 vicino all'uscita di Incisa (Firenze), in entr… - MediasetTgcom24 : Nuova protesta dei ristoratori, bloccata l'A1 all'altezza di Firenze-Incisa #Firenze - iltirreno : Protesta dei ristoratori in A1: code e tratti chiusi. Auto investe un manifestante - mocettast : RT @mbartolotta63: Resto in attesa dei tweet indignati di giornalisti, opinionisti e liberisti. Gli stessi che ieri hanno attaccato i #nota… -