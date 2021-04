Primo amore, università e futuro: quanto intervenire per orientare al meglio una figlia 18 enne? La risposta di Ester Viola a una madre preoccupata (Di lunedì 19 aprile 2021) L’amore giovanile e la costruzione del futuro Mitica Ester, il mio non è un problema classico di cuore, ma credo che saprai dirmi qualcosa di illuminante. Ho una figlia – che chiameremo Giulietta – di 19 anni, a giugno finisce il liceo. È sempre stata molto brava, e nell’estate 2019 è partita per il Nord America a fare il quarto anno all’Estero. Appena arrivata si è innamorata di un coetaneo autoctono, poi a marzo è stata rimpatriata per la pandemia, ma l’amore non si è interrotto, anzi, forse proprio complice il lockdown, si è cementato. Il nostro Romeo è stato da noi da settembre a dicembre, e tra pochi giorni torna per altri tre. Ha finito la scuola serale e già lavora. Qual è il problema: la ragazza sta seriamente pensando di non iscriversi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) L’giovanile e la costruzione delMitica, il mio non è un problema classico di cuore, ma credo che saprai dirmi qualcosa di illuminante. Ho una– che chiameremo Giulietta – di 19 anni, a giugno finisce il liceo. È sempre stata molto brava, e nell’estate 2019 è partita per il Nord America a fare il quarto anno all’o. Appena arrivata si è innamorata di un coetaneo autoctono, poi a marzo è stata rimpatriata per la pandemia, ma l’non si è interrotto, anzi, forse proprio complice il lockdown, si è cementato. Il nostro Romeo è stato da noi da settembre a dicembre, e tra pochi giorni torna per altri tre. Ha finito la scuola serale e già lavora. Qual è il problema: la ragazza sta seriamente pensando di non iscriversi ...

