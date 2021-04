Piano vaccini | Italia accelera | quando l’immunità di gregge?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel giorno in cui l’supera i 15 milioni di vaccinazioni, buone notizie dalla UE con l’annuncio che il nostro Paese avrà “nei prossimi tre mesi 54 milioni didei quattro finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora”. E’ quanto ha comunicato il Commissario per il mercato interno Thierry Breton, intervistato da Fabio Fazio, sottolineando che questo permetterà di “vaccinare il 70 per cento degli adulti entro luglio“. L’annuncio arriva nel giorno in cui i dati indicati dal Commissario Francesco Figliuolo confermano l’zione della campagna vaccinale che segna, secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, “una fase diversa: sono stati somministrati in 3 giorni – ha detto – un milione di dosi di vaccino”. Mentre è in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di Moderna sono ...