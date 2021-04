Pass e riaperture, domani riunione Cts (Di lunedì 19 aprile 2021) Pass vaccinale e riaperture. È stata convocata per domani la riunione del Cts per analizzare le linee guida stilate dalle Regioni sulle riaperture e il green Pass per gli spostamenti. Gli esperti del comitato tecnico scientifico sì riuniranno alle 17. Il Pass è tra le novità che dovrebbero accompagnare l’Italia nel suo percorso verso la normalità. Il Pass darebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l’accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi. “Si prova a riaprire. Come ha detto il presidente del Consiglio, c’è un rischio calcolato, non esiste il rischio zero”. Così Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano e componente del Cts, ai microfoni di ‘Che giorno è’ su Rai Radio1. “C’è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021)vaccinale e. È stata convocata perladel Cts per analizzare le linee guida stilate dalle Regioni sullee il greenper gli spostamenti. Gli esperti del comitato tecnico scientifico sì riuniranno alle 17. Ilè tra le novità che dovrebbero accompagnare l’Italia nel suo percorso verso la normalità. Ildarebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l’accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi. “Si prova a riaprire. Come ha detto il presidente del Consiglio, c’è un rischio calcolato, non esiste il rischio zero”. Così Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano e componente del Cts, ai microfoni di ‘Che giorno è’ su Rai Radio1. “C’è ...

