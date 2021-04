Open Arms, il decreto del gup: “Il processo a Salvini è necessario” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il dibattimento “è necessario”. Deve essere il processo a decidere se Matteo Salvini ha davvero sequestrato o no, per diversi giorni, i 147 migranti a bordo della nave Open Arms, nell’agosto del 2019. Perché l’udienza preliminare non deve valutare se sussiste o meno la responsabilità penale dell’imputato, ma se ci sono gli elementi per sostenere l’accusa in giudizio. E in questo caso, secondo il gup di Palermo Lorenzo Jannelli, ci sono tutti gli elementi per un processo. Ecco perché sabato ha rinviato a giudizio il leader della Lega Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Nel decreto che dispone il giudizio emesso dal gup, lungo quattro pagine, e di cui l’Adnkronos è in possesso, si legge, tra l’altro: ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Il dibattimento “è”. Deve essere ila decidere se Matteoha davvero sequestrato o no, per diversi giorni, i 147 migranti a bordo della nave, nell’agosto del 2019. Perché l’udienza preliminare non deve valutare se sussiste o meno la responsabilità penale dell’imputato, ma se ci sono gli elementi per sostenere l’accusa in giudizio. E in questo caso, secondo il gup di Palermo Lorenzo Jannelli, ci sono tutti gli elementi per un. Ecco perché sabato ha rinviato a giudizio il leader della Lega Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Nelche dispone il giudizio emesso dal gup, lungo quattro pagine, e di cui l’Adnkronos è in possesso, si legge, tra l’altro: ...

