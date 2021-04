Mia Ceran e l’annuncio a sorpresa in tv: “Ah sì, aspetto un bambino” (Di lunedì 19 aprile 2021) Forse potevamo immaginarlo, un po’ di pancia si notava da sotto l’abito e poi la conferma. Mia Ceran, durante la puntata di ieri pomeriggio di Quelli che il Calcio, ha detto davanti a tutto il pubblico “Ah, sì, aspetto un bambino”. La notizia è passata sul web e hanno fatto seguito commenti di grande felicità. Mia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 aprile 2021) Forse potevamo immaginarlo, un po’ di pancia si notava da sotto l’abito e poi la conferma. Mia, durante la puntata di ieri pomeriggio di Quelli che il Calcio, ha detto davanti a tutto il pubblico “Ah, sì,un”. La notizia è passata sul web e hanno fatto seguito commenti di grande felicità. Mia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

