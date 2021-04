Mattarella:sacrifici,ma verso traguardi (Di lunedì 19 aprile 2021) Così il Presidente Mattarella nel messaggio per il 286° anniversario della Gazzetta di Parma che conclude esortando: giornalismo concorra a "rinascita". Leggi su servizitelevideo.rai (Di lunedì 19 aprile 2021) Così il Presidentenel messaggio per il 286° anniversario della Gazzetta di Parma che conclude esortando: giornalismo concorra a "rinascita".

Advertising

TelevideoRai101 : Mattarella:sacrifici,ma verso traguardi - f4f62 : RT @IodiceC: Non ho seguito il #discorsodifineanno di #Mattarella : qualcuno sa dirmi se ha detto “facciamo qualche settimana di sacrifici… - _fiorucci : il 25 aprile esce per portare la corona all'altare della patria e fara' il discorsetto ,inclusione, coesione, europ… - Dott_Moresco : Sacrifici inevitabili. Così cambia la nostra vita. Sembra sentir parlare il duo Conte Mattarella.… - romsinx : Mi alzo ogni mattina, come tanti altri, per guadagnare 'onestamente' con i sacrifici del mio lavoro... poi sento ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella sacrifici Mattarella:sacrifici,ma verso traguardi 14.00 Mattarella:sacrifici,ma verso traguardi "Viviamo una stagione difficile. La pandemia ha recato lutti e sofferenze. L'azione di contrasto ha imposto sacrifici pesanti alle persone e alla società nel ...

Mattarella: 'Buon compleanno Gazzetta. Auguri ai parmigiani' L'azione di contrasto ha imposto sacrifici pesanti alle persone e alla società nel suo insieme. Ma il senso di solidarietà diffuso tra gli italiani, l'impegno e la dedizione di chi ha combattuto la ...

Mattarella, il giornalismo contribuisca alla rinascita del Paese Agenzia ANSA Mattarella e la pandemia: Dobbiamo saper cogliere il cambiamento "Il giornalismo è interrogato da questa prospettiva di rinascita civile, sociale, economica, per potervi contribuire, accompagnandola ...

Mattarella: "Buon compleanno Gazzetta. Auguri ai parmigiani" Desidero esprimere i miei auguri per il 19 aprile della Gazzetta di Parma. Questa data - quella della copia più antica della Gazzetta - risale al 1735. Un anno che precede di oltre un secolo l'unità d ...

14.00,ma verso traguardi "Viviamo una stagione difficile. La pandemia ha recato lutti e sofferenze. L'azione di contrasto ha impostopesanti alle persone e alla società nel ...L'azione di contrasto ha impostopesanti alle persone e alla società nel suo insieme. Ma il senso di solidarietà diffuso tra gli italiani, l'impegno e la dedizione di chi ha combattuto la ..."Il giornalismo è interrogato da questa prospettiva di rinascita civile, sociale, economica, per potervi contribuire, accompagnandola ...Desidero esprimere i miei auguri per il 19 aprile della Gazzetta di Parma. Questa data - quella della copia più antica della Gazzetta - risale al 1735. Un anno che precede di oltre un secolo l'unità d ...