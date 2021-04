Marano | festeggia i 50 anni con 40 invitati | multa per tutti e chiusura del ristorante

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marano festeggia

2a News

Al 60 , alla sirena conclusiva, Medalpi due punti colti con un 26 - 21 finale che non ...di coach Antonj Laera è previsto per Domenica 11 Aprile alle ore 18.30 in casa del San Vito. ...Il team composto da Emanuele Fiorile, Daniele, Mattia Li Vigni, Camilla Corvacchioli, Matteo ... In attesa del sesto round, la comunità del Galileiil primato in classifica a pari ...I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli sono stati impegnati in un servizio alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli volto al contrasto dell’illegalità diffusa ...Stavano festeggiando il cinquantesimo compleanno con 40 invitati malgrado i divieti legati al contenimento del contagio: è successo in un ristorante di Marano di Napoli dove i carabinieri sono arrivat ...