Jodie Foster: «La mia vita è meglio di un film» (Di lunedì 19 aprile 2021) L’aria luminosa – lo capisci all’istante – non deve niente a botox, saune purificanti, dieta macrobiotica, pietre roventi o terapie ayurvediche. Le viene – spiega lei – da dentro: forse per questo porta con sé il buon umore. Siamo su Zoom, Jodie Foster e io. Gran sorriso reciproco: reincontrarci dopo tre anni è una vera gioia. Ci facciamo le feste come vecchie amiche, persino complimenti. Ci siamo trovate decine di volte nel corso della sua carriera: la prima, nel 1988, fu per Sotto accusa, poi Il silenzio degli innocenti (che le valse un secondo Oscar) e tanti altri. Sul set di Nell, girato nel 1994 nella foresta nazionale del Nantahala, nella Carolina del Nord, seguii le riprese arrampicata su uno sperone di roccia. ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 19 aprile 2021) L’aria luminosa – lo capisci all’istante – non deve niente a botox, saune purificanti, dieta macrobiotica, pietre roventi o terapie ayurvediche. Le viene – spiega lei – da dentro: forse per questo porta con sé il buon umore. Siamo su Zoom,e io. Gran sorriso reciproco: reincontrarci dopo tre anni è una vera gioia. Ci facciamo le feste come vecchie amiche, persino complimenti. Ci siamo trovate decine di volte nel corso della sua carriera: la prima, nel 1988, fu per Sotto accusa, poi Il silenzio degli innocenti (che le valse un secondo Oscar) e tanti altri. Sul set di Nell, girato nel 1994 nella foresta nazionale del Nantahala, nella Carolina del Nord, seguii le riprese arrampicata su uno sperone di roccia. ...

