(Di lunedì 19 aprile 2021) Con l’annuncio della nuova Superlega da parte di topeuropei, non sono mancate le reazioni da parte del mondo del calcio. Nelle scorse era circolata la voce che Atalanta, Cagliari e Hellasavessero votato a favore dell’allontanamento deipartecipanti (Milan, Inter e Juve in Serie A) da ogni competizione. Tuttavia, la società L'articolo

Advertising

marcovarini : RT @CalcioFinanza: Il #Verona: «Nessuna richiesta di estromissione di altri club» - albertomarti : RT @CalcioFinanza: Il #Verona: «Nessuna richiesta di estromissione di altri club» - CalcioFinanza : Il #Verona: «Nessuna richiesta di estromissione di altri club» - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Superlega, l'Hellas Verona precisa: “Nessuna richiesta estromissione club” - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Verona: «Nessuna richiesta di estromissione di altri club»: Con l’annuncio della nuova Supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Nessuna

- " Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, HellasFC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e - contestualmente - di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega ...comfort zone per lei che cercava qualcosa di contraddittorio, perché nella contraddizione ... Ancheha conosciuto Giuliana Traverso: nel 2005 il centro Internazionale di Scavi Scaligeri ...L’Hellas Verona nega di aver chiesto l’estromissione di Juventus, Inter e Milan dal campionato dopo l’annuncio della formazione della Superlega. A dichiararlo è lo stesso club scaligero, che sottoline ...Il Verona smentisce la notizia circolata nelle ultime ore: come infatti riportato dal sito ufficiale dell’Hellas, la società gialloblù non avrebbe richiesto alcune esclusione di Juventus, Inter e ...