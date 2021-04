Hillary Clinton si lancia nei romanzi noir. Ma “State of terror” parla anche di lei (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre George W. Bush ha deciso di dedicarsi alla pittura, e Barack Obama alla produzione di serie per Netflix, Hillary Clinton, già segretaria di Stato, first lady e candidata alla Casa Bianca, si è data alla scrittura. Ma non del solito saggio o memoir. A ottobre è prevista l’uscita del suo romanzo “State of terror”. Il libro non l’ha scritto da sola. Insieme a lei si è impegnata la scrittrice canadese Louise Penny. Il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Simon & Schuster. “State of terror” è un thriller politico che racconta la sfida di ricostruire la leadership degli Stati Uniti nel mondo, dopo una serie di attacchi terroristici. In un comunicato stampa, ripreso dall’agenzia Efe, la scrittrice canadese spiega che quando le hanno proposto di scrivere un ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre George W. Bush ha deciso di dedicarsi alla pittura, e Barack Obama alla produzione di serie per Netflix,, già segretaria di Stato, first lady e candidata alla Casa Bianca, si è data alla scrittura. Ma non del solito saggio o memoir. A ottobre è prevista l’uscita del suo romanzo “of”. Il libro non l’ha scritto da sola. Insieme a lei si è impegnata la scrittrice canadese Louise Penny. Il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Simon & Schuster. “of” è un thriller politico che racconta la sfida di ricostruire la leadership degli Stati Uniti nel mondo, dopo una serie di attacchiistici. In un comunicato stampa, ripreso dall’agenzia Efe, la scrittrice canadese spiega che quando le hanno proposto di scrivere un ...

