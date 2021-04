Grillo: ex deputata M5S, ‘caro Beppe, ti comprendo ma io fui scaricata e sbattuta in tv’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – “Caro Beppe Grillo, non entro nel merito della vicenda giudiziaria, anche nel rispetto della possibile vittima. Lo comprendo, è brutto vedere il proprio figlio e i suoi amici sbattuti in tv e sui giornali per giorni, trattati come “un gruppo di stupratori seriali””. Lo scrive sui social Claudia La Rocca, ex deputata regionale siciliana del M5S poi espulsa dopo essere finita a processo per le firme false di Palermo. “Sai, volevo dirti che anche io sono una figlia e sono stata, insieme ad altri, sbattuta in tv e sui giornali per settimane (o mesi), scaricati con un “non si fanno sconti a nessuno” che ci ha lasciati nel tritacarne mediatico come se fossimo una cosca mafiosa o “mele marce” con il tuo (vostro) silenzio – dice ancora – nella dannata ipocrisia di non vedere che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – “Caro, non entro nel merito della vicenda giudiziaria, anche nel rispetto della possibile vittima. Lo, è brutto vedere il proprio figlio e i suoi amici sbattuti in tv e sui giornali per giorni, trattati come “un gruppo di stupratori seriali””. Lo scrive sui social Claudia La Rocca, exregionale siciliana del M5S poi espulsa dopo essere finita a processo per le firme false di Palermo. “Sai, volevo dirti che anche io sono una figlia e sono stata, insieme ad altri,in tv e sui giornali per settimane (o mesi), scaricati con un “non si fanno sconti a nessuno” che ci ha lasciati nel tritacarne mediatico come se fossimo una cosca mafiosa o “mele marce” con il tuo (vostro) silenzio – dice ancora – nella dannata ipocrisia di non vedere che ...

