Francesco Vecchi è diventato papà: il commovente annuncio in diretta tv (Di lunedì 19 aprile 2021) L'annuncio in diretta televisiva è stato davvero commovente: Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5 insieme a Federica Panicucci, è diventato papà! Il famoso conduttore televisivo e giornalista oggi, lunedì 19 aprile, ha dato un magnifico annuncio in tv. Classe '82, parliamo di Francesco Vecchi. Il volto di Mattino 5 che affianca tutti i giorni Federica L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

