Felicissima Sera, tutti gli ospiti della seconda puntata: c'è anche Totti! (Di lunedì 19 aprile 2021) Felicissima Sera torna in onda venerdì 23 aprile con la seconda puntata, dopo il record di ascolti televisivi registrato nel corso del primo appuntamento (qui tutte le info per la replica). Pochi potevano immaginare alla vigilia dell'esordio su Canale 5 che Pio e Amedeo riuscissero nell'impresa di annichilire la concorrenza, rappresentata per l'occasione dalla Canzone segreta di Serena Rossi. Questo venerdì, invece, il nuovo varietà Mediaset affronterà l'esordio della nuova edizione di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Riuscirà la coppia di comici a ripetere l'eccezionale risultato della prima Serata? Molto dipenderà dalla forza degli ospiti in studio, chiamati a non sfigurare di fronte al parterre d'eccezione che ha tenuto a ...

