Draghi contro la Superlega | “Difendiamo la meritocrazia nello sport”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Anche il premier Mario Draghi si schiera contro la SuperLeague: "Il governo sostiene le autorità calcistiche italiane ed europee" Dopo i duri affondi di Boris Johnson ed Emmanuel Macron, anche il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha ufficialmente preso posizione contro la nascita della SuperLeague, seppur in forma più pacata. "Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee"

Dal calcio alla politica. Sulla novità Superlega è intervenuto anche Mario Draghi. "Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee". Sul tema caldissimo della SuperLega si è espresso anche il presidente del Consiglio Mario Draghi: "Il Governo sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee". Rivoluzione nel calcio. Dodici grandi club europei, tra cui anche Juventus, Milan e Inter, hanno annunciato un accordo per dare il via alla Super League.