Diet Prada e la campagna per l’inclusione “A orologeria”, questa sera a Striscia (Di lunedì 19 aprile 2021) Dov’era Diet Prada la sera di mercoledì 7 aprile? Di sicuro non davanti a Raiuno, dove in prima serata andava in onda “Modalità aereo”, film di Fausto Brizzi con il comico Lillo del 2019 infarcito di stereotipi sui cinesi. Si va dall’imitazione degli occhi a mandorla fino ai luoghi comuni sulle presunte “dimensioni” degli asiatici, passando per domande come «cosa ci si può aspettare da un popolo che mangia gli spaghetti con le bacchette, perché non hanno neanche inventato la forchetta?». Dopo il siparietto improvvisato dai conduttori di Striscia la notizia il 12 aprile, il Tg satirico di Antonio Ricci è stato accusato di razzismo dall’account Instagram americano Diet Prada, che ha dato il via a una pesante gogna social. Perché i paladini del politicamente corretto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Dov’eraladi mercoledì 7 aprile? Di sicuro non davanti a Raiuno, dove in primata andava in onda “Modalità aereo”, film di Fausto Brizzi con il comico Lillo del 2019 infarcito di stereotipi sui cinesi. Si va dall’imitazione degli occhi a mandorla fino ai luoghi comuni sulle presunte “dimensioni” degli asiatici, passando per domande come «cosa ci si può aspettare da un popolo che mangia gli spaghetti con le bacchette, perché non hanno neanche inventato la forchetta?». Dopo il siparietto improvvisato dai conduttori dila notizia il 12 aprile, il Tg satirico di Antonio Ricci è stato accusato di razzismo dall’account Instagram americano, che ha dato il via a una pesante gogna social. Perché i paladini del politicamente corretto ...

_Alessio_88 : Diet Prada quando vedrà ' l'attacco ' di Striscia la notizia - EnfantProdige : @tw_fyvry Più che altro ha dichiarato guerra a Diet Prada e mo so cavoletti di Bruxelles e non per gli Americani - Striscia : Non è che #DietPrada ce l'ha con gli italiani? - Lilly10900 : @MediasetPlay Riderà ad altre frasi razziste? @diet_prada @leggoit @repubblica - paniccia_elena : @likemvulnerable Messaggio che tra l'altro esclude la comunità nera ed è stato dettato esclusivamente da logiche di… -

Isola a pezzi, d'Urso scricchiola, Ceran incinta: le 20 news della settimana Il caso lo ha fatto scoppiare il profilo Instagram Diet Prada e lo scrittore Louis Pisano. La conduttrice ha chiesto subito scusa per lo scivolone, Gerry si è accodato. Non Antonio Ricci : " Niente ...

Diet Prada e la campagna per l'inclusione "a orologeria" - News - Striscia la Notizia Striscia la notizia La televisione italiana è razzista? Dall'imitazione dei cinesi fatta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Striscia la notizia, agli sketch di Ciao Darwin e al blackface di Muniz. I programmi tv ne sono pieni, ma siamo sicuri che una ba ...

Isola a pezzi, d’Urso scricchiola, Ceran incinta: le 20 news della settimana Tv, web e news. Le chicche della settimana: dalla scarcerazione di Corona, ai funerali del Principe Filippo, passando per i ritiri dell'Isola dei Famosi, i 'problemi' di Barbara con Mediaset e la pole ...

