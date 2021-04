Cyberattacco fascista al sito del Memoriale dei Partigiani | l' Anpi | ' Non ci faremo intimidire'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il Presidente nazionale, Gianfranco Pagliarulo, ha denunciato che "il portale deldella Resistenza Italiana www.noi.it è stato paralizzato da centinaia di migliaia di accessi simultanei che non possono che corrispondere ad un attacco informatico. È avvenuto appena dopo l'annuncio di apertura delstesso da ...

il Resto del Carlino

La vicenda mette in luce due elementi: in primo luogo è evidente che l'attacco è stato commissionato da una centrale di natura. Il che vuol dire che i partigiani, nonostante la loro età ...... poi cambiati con epiteti di richiamo. Poi all'improvviso hanno condiviso lo schermo che ... "Solidarietà ad Arcigay e Gruppo Trans per ilviolento e vigliacco subito - ha ...Il Presidente Anpi Pagliarulo: "È evidente che i partigiani danno ancora fastidio ai fascisti di oggi. Urgente creare leggi che contrastino ed impediscano le tante forme di fascismo sul web" ...