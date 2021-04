Covid | Juventus | positivo giocatore dell’Under 23

(Di lunedì 19 aprile 2021) Torino, 19 apr. – (Adnkronos) – IldellaUnder 23 Riccardo Capellini è risultatoal-19. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale. “Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi, è stato disposto per ilRiccardo Capellini un controllo, nel quale è emersa la sua positività al19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

JuventusFCYouth : COVID 19 - Positività calciatore Under 23: - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Leonardo Bonucci è guarito dal covid-19 Il difensore torna a disposizione di Pirlo #SkySport… - NewsTuttoC : Juventus U23, Riccardo Capellini positivo al Covid - zazoomblog : Covid: Juventus positivo giocatore dellUnder 23 - #Covid: #Juventus #positivo #giocatore - MCalcioNews : Juventus Under 23, Riccardo Capellini positivo al Covid-19. Il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Juventus

Metro

... definiti 'fondatori', tra i quali tre italiani:, Inter e Milan . La notizia ha provocato ... Anche e soprattutto in vista della crisi globale causata dal- 19 dovrebbe essere chiaro cosa ...... anche prima del- 19, tranne la finale di Roma. Aver sempre abbassato la testa davanti ai ... é, e sarà sempre dei tifosi!! Tag: Cristiano Lucarelli intermilan superlega ternanaTorino, 19 apr. - (Adnkronos) - Il giocatore della Juventus Under 23 Riccardo Capellini è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il club ...Inizio di settimana cauto per l'azionario europeo, in una seduta senza particolari spunti. In particolare il Ftse Mib ha segnato -0,21% a 24.691 punti, in linea con le principali ...