Cna Roma | necessari più sostegni | con Covid 1 851 imprese in meno

(Di lunedì 19 aprile 2021)– “La pandemia ha avuto un effetto devastante sull’iniziativa imprenditoriale della Capitale. Sono 1.851 lein, questo e’ il saldo tra nuovecessate nei primi nove mesi del 2020 nella provincia di”. Cosi’ in una nota Stefano Di Niola, segretario della Cna di. Il comunicato poi aggiunge: “Energie imprenditoriali piegate e scoraggiate da una pandemia che ha messo in ginocchio diversi settori. Per questo chiediamo con forza a Comune, Regione e Governo provvedimenti per leesistenti, incremento dei, pace fiscale e congelamento dei mutui, e misure che possono incoraggiare la nascita di nuove”. Il quadro emerge in base ai dati di Movimpresa analizzati ...