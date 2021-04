Chiesto processo per ex fidanzata del calciatore Bergamini (Di lunedì 19 aprile 2021) La Procura della Repubblica di Castrovillari ha Chiesto il rinvio a giudizio di Isabella Internò, accusata dell'omicidio dell'ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Donato "Denis" Bergamini, morto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) La Procura della Repubblica di Castrovillari hail rinvio a giudizio di Isabella Internò, accusata dell'omicidio dell'ex fidanzato, ildel Cosenza Donato "Denis", morto il ...

Advertising

repubblica : Morte di Bergamini, chiesto il processo per l'ex fidanzata del calciatore - MolinariRik : Abbiamo chiesto e ottenuto dal Premier Draghi che il prossimo decreto sia da 40 miliardi , tutto dedicato alle part… - repubblica : Spese elettorali non dichiarate, chiesto il processo per l'ex governatore Enrico Rossi - antoninobill : RT @chilhavistorai3: Denis Bergamini: Chiesto il processo per l'ex fidanzata, accusata di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai mo… - AssetAsteria : RT @chilhavistorai3: Denis Bergamini: Chiesto il processo per l'ex fidanzata, accusata di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai mo… -