C'è chi dice no alla Superlega. L'eccezione tedesca (Di lunedì 19 aprile 2021) Una lega che comprende le migliori venti squadre d’Europa, dove non si rischia la retrocessione, dove i diritti televisivi sono stellari e ci sono sponsor disposti a investire cifre incredibili pur di mettere in evidenzia il proprio marchio di fronte a un pubblico globale, sarebbe una sorta di paese di Bengodi per ogni presidente di una società di calcio. Niente più partite casalinghe contro squadrette nelle quali si riesce a malapena a riempire metà stadio, niente più contributi da dare alle serie minori, niente più seccature con club di media fascia che coalizzano per ottenere qualche soldo in più. Meno rogne e più guadagni: è quello che in estrema sintesi promette la Superlega, il mega campionato che vogliono far partire il prima possibile dodici tra le più importanti società calcistiche europee (dal Real Madrid alla Juventus, dal Manchester United ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) Una lega che comprende le migliori venti squadre d’Europa, dove non si rischia la retrocessione, dove i diritti televisivi sono stellari e ci sono sponsor disposti a investire cifre incredibili pur di mettere in evidenzia il proprio marchio di fronte a un pubblico globale, sarebbe una sorta di paese di Bengodi per ogni presidente di una società di calcio. Niente più partite casalinghe contro squadrette nelle quali si riesce a malapena a riempire metà stadio, niente più contributi da dare alle serie minori, niente più seccature con club di media fascia che coalizzano per ottenere qualche soldo in più. Meno rogne e più guadagni: è quello che in estrema sintesi promette la, il mega campionato che vogliono far partire il prima possibile dodici tra le più importanti società calcistiche europee (dal Real MadridJuventus, dal Manchester United ...

Advertising

CarloVerdelli : #LeggeZan Ovvero, più diritti a chi ne ha pochi o zero: gay, lesbiche, transessuali. Ma anche disabili, migranti, r… - davidefaraone : Non è stato proposto dal governo il “liberi tutti”, ma una graduale riapertura in sicurezza. Con i vaccini probabi… - matteosalvinimi : Legambiente boccia la Tav Salerno-Reggio Calabria. La Lega vuole sviluppo, sicurezza, velocità e lavoro per la Cala… - pepppe772 : @MinervaMcGrani1 Zambon dice un'ovvietà. L'OMS per sua costituzione non ha né il compito né la responsabilità di tu… - Luca0434 : RT @Giorgio58600999: @renatobrunetta @mattinodinapoli @FunzPub Non è giusto nemmeno che solo chi ha i soldi possa acquistare titoli per far… -

Ultime Notizie dalla rete : chi dice C'è chi dice no alla Superlega. L'eccezione tedesca E' più un'avvertenza che una regola (chi lo supera non è sanzionabile), ma è ciò che ha permesso di ... dice al Foglio Rudi Lukka , analista economico che per anni ha collaborato con il Bayern. 'Un ...

Stoppani (Fipe): bene riaperture ma aiuti per chi resta chiuso ... dice Stoppani, bollando al contempo come "inaccettabili" le iniziative come quella di oggi messa ... oltre ad avere avanzato una serie di richieste al Governo."C'è una posizione contrastante tra chi ...

Pnrr, Carfagna, 40% a Sud netto, chi dice contrario è disinformato askanews C'è chi dice no alla Superlega. L'eccezione tedesca Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono scettici. E hanno le loro buone ragioni Una lega che comprende le migliori venti squadre d’Europa, dove non si rischia la retrocessione, dove i diritti televisiv ...

Non c’è linguaggio senza bugie Molto spesso noi esseri umani usiamo il linguaggio articolato con questo scopo, cioè per mentire, per dire bugie e quindi ingannare il prossimo che parla la nostra stessa lingua e con la stessa padron ...

E' più un'avvertenza che una regola (lo supera non è sanzionabile), ma è ciò che ha permesso di ...al Foglio Rudi Lukka , analista economico che per anni ha collaborato con il Bayern. 'Un ......Stoppani, bollando al contempo come "inaccettabili" le iniziative come quella di oggi messa ... oltre ad avere avanzato una serie di richieste al Governo."C'è una posizione contrastante tra...Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono scettici. E hanno le loro buone ragioni Una lega che comprende le migliori venti squadre d’Europa, dove non si rischia la retrocessione, dove i diritti televisiv ...Molto spesso noi esseri umani usiamo il linguaggio articolato con questo scopo, cioè per mentire, per dire bugie e quindi ingannare il prossimo che parla la nostra stessa lingua e con la stessa padron ...