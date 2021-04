Brando Giorgi: “Spero quanto prima di poter andare in trasmissione per difendermi” (Di lunedì 19 aprile 2021) Brando Giorgi torna sui social dopo l’abbandono dell‘Isola dei Famosi e il rientro d’urgenza in Italia. L’attore, che è stato costretto a lasciare il reality di Canale 5 per un problema all’occhio, è intervenuto sui suoi canali social per rassicurare i fan. Giorgi, in particolare, ha fatto sapere di essersi sottoposto a un’operazione chirurgica. “Scusatemi se ho gli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 aprile 2021)torna sui social dopo l’abbandono dell‘Isola dei Famosi e il rientro d’urgenza in Italia. L’attore, che è stato costretto a lasciare il reality di Canale 5 per un problema all’occhio, è intervenuto sui suoi canali social per rassicurare i fan., in particolare, ha fatto sapere di essersi sottoposto a un’operazione chirurgica. “Scusatemi se ho gli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

BITCHYFit : Brando Giorgi parla dopo la delicata operazione: le parole sul ritorno a L’Isola dei Famosi in studio - zazoomblog : Brando Giorgi operato dopo Isola e annuncia:”Voglio difendermi in studio” - #Brando #Giorgi #operato #Isola - gabrielsniceass : tra l’altro oggi seconda puntata senza brando giorgi come dovrei stare secondo voi male - infoitcultura : Brando Giorgi, concluso l’intervento all’occhio: le sue condizioni - infoitcultura : Isola dei Famosi, Brando Giorgi operato all'occhio: 'Voglio andare a difendermi' -