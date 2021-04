Beatrice Marchetti e il confronto con Awed a Playa Imboscada (Di lunedì 19 aprile 2021) Le due nominate, Fariba e Beatrice arrivano a bordo di una barca a Playa Imboscada. Si tratta della nuova spiaggia dell’Isola dei Famosi. Poi la conduttrice Ilary Blasi chiude il televoto. Quindi il verdetto: l’eliminata della decima puntata è Beatrice con il 61% dei voti. Fariba che resta in gioco viene invitata dalla conduttrice a non svelare agli altri naufraghi l’esistenza della nuova location, Playa Imboscada. Intanto a Beatrice viene data la possibilità di confrontarsi per l’ultima volta con Awed che viene invitato a raggiungere la modella. Una volta sbarcato, Beatrice si sfoga perché lo reputa responsabile della sua eliminazione, in quanto lui l’ha nominata. Il ragazzo che pensava si fossero già chiariti in precedenza pensa ad ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Le due nominate, Fariba earrivano a bordo di una barca a. Si tratta della nuova spiaggia dell’Isola dei Famosi. Poi la conduttrice Ilary Blasi chiude il televoto. Quindi il verdetto: l’eliminata della decima puntata ècon il 61% dei voti. Fariba che resta in gioco viene invitata dalla conduttrice a non svelare agli altri naufraghi l’esistenza della nuova location,. Intanto aviene data la possibilità di confrontarsi per l’ultima volta conche viene invitato a raggiungere la modella. Una volta sbarcato,si sfoga perché lo reputa responsabile della sua eliminazione, in quanto lui l’ha nominata. Il ragazzo che pensava si fossero già chiariti in precedenza pensa ad ...

Advertising

Tristan__esdpv : beatrice marchetti nuova serpe di questa edizione si vive solo aspettando il suo rientro in gioco #isola - Novella_2000 : Akash Kumar interviene nella discussione tra Awed e Beatrice ed attacca lo youtuber (“Falso, stratega”) - VIDEO… - marixted : RT @martinagrv1506: Beatrice Marchetti a Simone Paciello: 'Tu hai usato me per arrivare ad essere quello che sei.' #isola - pizzaandbeer_ : RT @martinagrv1506: Beatrice Marchetti a Simone Paciello: 'Tu hai usato me per arrivare ad essere quello che sei.' #isola - fedeju93 : Beatrice Marchetti >>> Akash e tutti gli altri che hanno abbandonato #isola -