Amori | veleni e tradimenti Ritratto dell’Italia in un caffè

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Qua sta Michele che vi porta il vostro conforto:lungo, latte e cappuccino! Ilè un amico, un amico che vi tiene svegli, vi fa stare più allegri e qualche volta evita i dispiaceri”Nino Manfredi in “Café Express” (1980) Adesso più che mai, nella stagione dell’asporto, tocca comprenderla questa poetica ossessione delche s’avvinghia anema e core a molti, napoletani e no. Utile a scrivere di notte non essendo Balzac, a scandire con esili consolazioni la giornata, a insaporire incontri scialbi, a farsi anche metafora delle proteste, ’na tazzulella ‘e cafè, cantava Pino Daniele, “acconcia ‘a vocca a chi nun vo’ sapè”. “E nuje tirammo ‘nnanze, / cu ‘e dulure ‘e panza / e invece ‘e ce ajutà, ce abboffano ‘e cafè”. Ventun anni prima di questa canzone, in un film del ’56, Totò utilizzò la metafora ...