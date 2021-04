81enne uccide la moglie e la cagnolina | dramma nell’Imperiese

(Di lunedì 19 aprile 2021) Omicidio a Rocchetta Nervina, in provincia di Imperia. Un uomo ha ucciso lae la. Indagano i carabinieri. ROCCHETTA NERVINA (IMPERIA) – Omicidio a Rocchetta Nervina, in provincia di Imperia, nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2021. Un uomo di 81 anni ha ucciso lae laprima di cercare di togliersi la vita. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a dare l’allarme sarebbe stato lo stesso anziano. La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio la vicenda e capire il motivo di questo gesto. Nei prossimi giorni gli inquirenti ascolteranno i parenti e i vicini per capire ricostruire le ultime ore della coppia.lae lain provincia di Imperia Un omicidio che ha sconvolto ...

Successivamente l'ha chiamato i soccorsi. Le informazioni in nostro possesso dicono che ... Orrore in famiglia,la moglie a martellate. In casa c'erano anche i figli di 13 e nove anni ...Leggi anche >la moglie al culmine di una lite: arrestato un 51enne Imperia, orrore all'alba:la moglie nel sonno e si rimette a dormire Leggi anche > Giallo in un appartamento, ..."L'uomo, dopo il massacro, ha tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello, ma non ci è riuscito e ha chiamato i soccorsi" ...È successo nella notte in provincia di Imperia. Un uomo di 81 anni ha sgozzato la moglie e il loro cane, poi è tornato a dormire ...