Un posto al sole, anticipazioni 19 aprile: un duro confronto (Di domenica 18 aprile 2021) Ad Un posto al sole le vicende di Alberto e Clara saranno ancora in rilievo, come raccontano le anticipazioni di lunedì 19 aprile. La Curcio, dopo aver deciso di separarsi da Alberto perché stanca dei suoi continui tradimenti con Barbara Filangieri, ha rivisto il compagno quando è andato a fare visita al piccolo Federico ed ha accettato di fare una passeggiata insieme a lui. I due hanno trascorso delle ore serene, ma poco dopo la Filangieri si è presentata a Palazzo Palladini per umiliare e ferire Clara. La donna, infatti, poco prima ha fatto visita a Palladini e si è resa conto che l'avvocato è disperato non solo per la mancanza del figlioletto, ma anche perché vorrebbe riconquistare la Curcio. Dunque, Barbara dirà alla ragazza che per Alberto lei è solo una zavorra di cui vuole liberarsi e che all'uomo interessa ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 aprile 2021) Ad Unalle vicende di Alberto e Clara saranno ancora in rilievo, come raccontano ledi lunedì 19. La Curcio, dopo aver deciso di separarsi da Alberto perché stanca dei suoi continui tradimenti con Barbara Filangieri, ha rivisto il compagno quando è andato a fare visita al piccolo Federico ed ha accettato di fare una passeggiata insieme a lui. I due hanno trascorso delle ore serene, ma poco dopo la Filangieri si è presentata a Palazzo Palladini per umiliare e ferire Clara. La donna, infatti, poco prima ha fatto visita a Palladini e si è resa conto che l'avvocato è disperato non solo per la mancanza del figlioletto, ma anche perché vorrebbe riconquistare la Curcio. Dunque, Barbara dirà alla ragazza che per Alberto lei è solo una zavorra di cui vuole liberarsi e che all'uomo interessa ...

