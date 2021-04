Serie C, Modena-Padova: le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Alberto Braglia di Modena va in scena Modena-Padova, sfida fra la prima e la quarta forza del Girone B di Serie C e che può dare una spallata importante al campionato. Il fischio d’inizio del match della 36esima giornata è in programma alle ore 17:30 di questo pomeriggio. Il momento del Modena Nei pensieri di inizio anno del Modena la sfida di oggi avrebbe dovuto essere quella decisiva per il primo posto ma qualche scivolone di troppo dei canarini ha fatto sì che le ambizioni fossero ben presto ridimensionate. La classifica vede i canarini quarti, a -7 dal trio di testa e (-10 proprio dai biancoscudati) e a +7 sulla FeralpiSalò. Con sole 3 partite ancora da giocare gli emiliani non possono far altro che consolidare la quarta piazza concentrandosi sui playoff che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Alberto Braglia diva in scena, sfida fra la prima e la quarta forza del Girone B diC e che può dare una spallata importante al campionato. Il fischio d’inizio del match della 36esima giornata è in programma alle ore 17:30 di questo pomeriggio. Il momento delNei pensieri di inizio anno della sfida di oggi avrebbe dovuto essere quella decisiva per il primo posto ma qualche scivolone di troppo dei canarini ha fatto sì che le ambizioni fossero ben presto ridimensionate. La classifica vede i canarini quarti, a -7 dal trio di testa e (-10 proprio dai biancoscudati) e a +7 sulla FeralpiSalò. Con sole 3 partite ancora da giocare gli emiliani non possono far altro che consolidare la quarta piazza concentrandosi sui playoff che ...

