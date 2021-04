Per aderire ad un’ottica ecologista servono risorse e leggi | non Ministeri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) di Alberto Siculella A monopolizzare le cancellerie europee c’è solo una parola: “transizione”. Come a voler dire, lo diciamo oggi, lo facciamo domani. Forse. Tutto cambia per restare come è, e dietro i grandi slogan, parole, etichette, si cela il solito immobilismo. Ialla transizione ecologica, al digitale, c’erano già in Francia, Germania, Spagna, come da direttive europee, non da trattative nostrane, e non hanno, al momento sortito alcun evidente effetto. Noncerto parole e proclami a questo Paese per credere in un cambiamento sempre prospettato e quasi mai realizzato. A questo Paese . Per entrare nel mondo digitale,infrastrutture, formazione, investimenti, non “agende”, ne poltrone. Nonministri alle transizioni,scelte. Ora, non domani. Ed invece ...