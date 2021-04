Pd: Calenda, ‘via Fontana e tace su Emiliano? Partigianeria mina credibilità’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “La Partigianeria ha raggiunto un livello tale per cui davanti al disastro di Emiliano e della regione Puglia non c’è un esponente del Pd capace di dire qualcosa, dopo mesi di richieste (giuste) di dimissioni di Fontana. Così la politica perde ogni credibilità”. Così su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Laha raggiunto un livello tale per cui davanti al disastro die della regione Puglia non c’è un esponente del Pd capace di dire qualcosa, dopo mesi di richieste (giuste) di dimissioni di. Così la politica perde ogni credibilità”. Così su Twitter il leader di Azione, Carlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

