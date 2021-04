No Tav, scontri nella notte, razzi e sassi contro la polizia a San Didero (Di domenica 18 aprile 2021) Attacco No - Tav al cantiere del nuovo autoporto di San Didero, in Valle di Susa. Un centinaio di manifestanti, ieri sera, ha lanciato dalla ferrovia razzi, sassi e altri oggetti contundenti contro le ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 aprile 2021) Attacco No - Tav al cantiere del nuovo autoporto di San, in Valle di Susa. Un centinaio di manifestanti, ieri sera, ha lanciato dalla ferroviae altri oggetti contundentile ...

Advertising

petergomezblog : No Tav, notte di tensione in Val Susa per l’avvio dei lavori del nuovo autoporto. Polizia sgombera presidio degli a… - rep_torino : Tav, scontri nella notte tra antagonisti e polizia a San Didero [di Carlotta Rocci] - FuddausS : No Tav, ancora scontri nella notte a San Didero: bombe carta, petardi e sassi contro la polizia-… - infoitinterno : No Tav, ancora scontri nella notte a San Didero: bombe carta, petardi e sassi contro la polizia - solops : No Tav, nuova notte di scontri a San Didero -