NBA 2020-2021, i risultati della notte (18 aprile): i Lakers battono i Jazz, mentre i Suns crollano con gli Spurs. E Tatum fa volare Boston oltre Curry

Nella notte di oggi si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Nel big match di giornata sono i Lakers a sorridere dopo la vittoria all'overtime sugli Utah Jazz. A sorpresa, però, non ne approfitta Phoenix, che perde malamente in casa contro San Antonio. In chiave playoff importante successo di Boston su Golden State e di Memphis a Milwaukee. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vincono ai supplementari i Los Angeles Lakers e battono gli Utah Jazz per 127-115. Con tanti campioni ai box, sono i Lakers a fare la partita e a volare a +14 a inizio ultimo quarto. Ma qui la musica cambia, i Jazz salgono in cattedra, ribaltano il punteggio e sembrano avviati al

