Lungomare tra rosso e arancione: i salernitani tornano…. a vivere (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I salernitani si riappropriano del Lungomare. L'annuncio della riclassificazione in zona arancine, complice la bella domenica mattina di sole, li ha spinti a riprendere le vecchie abitudini. Con uno strappo alla regola (formalmente la città sta consumando le sue ultime ore di zona rossa) hanno quindi affollato un Lungomare tenuto chiuso per quasi un mese dall'ordinanza regionale. Esercito, Forze dell'Ordine e Vigili urbani, sapientemente, hanno lasciato fare, controllando in maniera non invasiva. In fondo si è trattato di un modo per iniziare a riprendere la vita tra le proprie mani. Lentamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

