Juve, ancora una tegola: altri guai in attacco per Pirlo (Di domenica 18 aprile 2021) tegola pesante in casa Juventus. Infortunio per Federico Chiesa durante la partita contro l?Atalanta, sono guai per Pirlo. La Juventus dovrà trovare le forze necessarie per non restare indietro in una corsa Champions che fa sempre più agguerrita. Arrivati nella fase finale della stagione, la squadra bianconera ha bisogno di certezze sul campo ma soprattutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021)pesante in casantus. Infortunio per Federico Chiesa durante la partita contro l?Atalanta, sonoper. Lantus dovrà trovare le forze necessarie per non restare indietro in una corsa Champions che fa sempre più agguerrita. Arrivati nella fase finale della stagione, la squadra bianconera ha bisogno di certezze sul campo ma soprattutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juve ancora Pioli dopo Milan - Genoa: "Champions? Mancano tanti punti, calendario impegnativo" Dobbiamo ancora stringere i denti e portare a casa il risultato, superando avversari difficili come Juve, Atalanta, Lazio e Napoli. Non guardo i calendari degli altri, il nostro è molto impegnativo .

Superlega, l'Uefa prepara una causa da 50 miliardi. E fuori chi partecipa Tre italiane: Juve, Inter e Milan. Non ancora Psg, Bayern (oppositore deciso) e City. L'obiettivo sarebbe arrivare a un campionato a 20. Quello di Florentino. Con la novità che il proprietario di ...

Juve, ancora senza vittoria: col Toro pari e soliti errori juventibus Le voci su Ronaldo: "Ecco perché non gioca..." Cristiano Ronaldo non è stato convocato per il match contro l'Atalanta per un infortunio muscolare con Paratici che ha confermato il problema muscolare. I tifosi sui social: "Paga il lancio della magl ...

LIVE TJ - ATALANTA-JUVENTUS 0-0: comincia la ripresa! 46' - INIZIA LA RIPRESA! 16.00 - Le due squadre stanno per tornare in campo: tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. --------46' - FINISCE IL PRIMO TEMPO: 0-0 tra Atalanta e ...

