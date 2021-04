Gp Portogallo: vince Quartararo, Bagnaia secondo (Di domenica 18 aprile 2021) Vittoria schiacciante di Fabio Quartararo che vince il suo secondo Gp stagionale a Portimao, in Portogallo al termine di un successo in solitaria. Il pilota Yamaha del team factory chiude davanti alla Ducati factory di Francesco Bagnaia. Il secondo podio stagionale per il pilota italiano che si prende la rivincita dopo la delusione della pole strappata ieri per aver infranto la bandiera gialla. Terzo posto per Joan Mir, che tiene botta alla velocità della Yamaha del team Petronas di Franco Morbidelli che è costretto ad accontentarsi del quarto posto a Portimao.Settimo il rientrante Marc Marquez. Un settimo posto che sa di vittoria per come si era messo il weekend, iniziato benissimo venerdì e poi in netto calo sabato. Al termine del Gran Premio di Portimao, che ospiterà la Formula 1 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 aprile 2021) Vittoria schiacciante di Fabiocheil suoGp stagionale a Portimao, inal termine di un successo in solitaria. Il pilota Yamaha del team factory chiude davanti alla Ducati factory di Francesco. Ilpodio stagionale per il pilota italiano che si prende la rivincita dopo la delusione della pole strappata ieri per aver infranto la bandiera gialla. Terzo posto per Joan Mir, che tiene botta alla velocità della Yamaha del team Petronas di Franco Morbidelli che è costretto ad accontentarsi del quarto posto a Portimao.Settimo il rientrante Marc Marquez. Un settimo posto che sa di vittoria per come si era messo il weekend, iniziato benissimo venerdì e poi in netto calo sabato. Al termine del Gran Premio di Portimao, che ospiterà la Formula 1 ...

