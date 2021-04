Francia | gelate da Piccola Era Glaciale | 90% dei vigneti di valore devastati

(Di domenica 18 aprile 2021) Gelo nei.Stanno emergendo gli effetti della gelata devastante che si è avuta tra mercoledì 7 aprile a venerdì 9 aprile 2021, che ha interessato anche buona parte dell’Europa centrale. I frutticoltori e i produttori di vino inhanno definito come la maggior parte del loro raccolto quest’anno potrebbe essere distrutto, irreparabilmente danneggiato, dalla gelata. A nulla sono valse le attività di prevenzione introdotte. Il gelo ha avuto una durata e intensità che non si vedevano da decenni. Molti esperti sostengono che il gelo i danni potrebbero essere il peggiore di 40 anni. A causare l’anomalia climatica è stata la formazione di un profondo vortice ciclonico dal Nord Atlantico che ha invaso mezza Europa con aria gelida. Il gelo ha interessato gran parte della, con temperature record, probabilmente registrate, ...

Giacinto_Bruno : Francia le gelate mettono a rischio l'80% del raccolto di uva e piante da frutto. L'appello di Macron

Parigi, 17 apr 12:20 - Le autorità francesi stanzieranno un miliardo di euro per sostenere il settore agricolo in grave difficoltà a causa dellefuori...Queste le indicazioni emerse: "L'impatto delledella scorsa settimana, secondo tutti gli ... I danni maggiori sembra siano rilevati in, che è certamente un importante competitor dell'...Temperature notturne sotto lo zero, si cerca di salvare gli alberi da frutto. Ma dai prossimi giorni dovrebbe andare meglio ...Il presidente Baragli sconfortato «Rischiamo anche la produzione del prossimo anno. Come Cantina solleciteremo la Regione a chiedere lo stato di calamità» ...