F1, Leclerc: “Abbiamo pagato nel finale ma giornata positiva” (Di domenica 18 aprile 2021) “Se vedo il bicchiere mezzo pieno? È stata una giornata molto positiva guardando il nostro passo. Facciamo fatica nei rettilinei, ci stiamo lavorando, ma ci sono tante cose positive“. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo la quarta posizione conquistata al Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Il passo era buono ma se ci troviamo in situazioni di attacco o difesa facciamo un po’ di fatica – ha aggiunto il monegasco ai microfoni di Sky Sport -. L’alto carico aerodinamico? Ci ha aiutato sulla pioggia senza aspettarcelo, poi Abbiamo pagato qualcosa nel finale di gara. E probabilmente senza bandiera rossa ci saremmo trovati in un’altra posizione“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “Se vedo il bicchiere mezzo pieno? È stata unamoltoguardando il nostro passo. Facciamo fatica nei rettilinei, ci stiamo lavorando, ma ci sono tante cose positive“. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, dopo la quarta posizione conquistata al Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Il passo era buono ma se ci troviamo in situazioni di attacco o difesa facciamo un po’ di fatica – ha aggiunto il monegasco ai microfoni di Sky Sport -. L’alto carico aerodinamico? Ci ha aiutato sulla pioggia senza aspettarcelo, poiqualcosa neldi gara. E probabilmente senza bandiera rossa ci saremmo trovati in un’altra posizione“. SportFace.

