F1, Kimi Raikkonen penalizzato di 30 secondi per una infrazione in regime di Safety Car, Alonso entra in zona punti (Di domenica 18 aprile 2021) Kimi Raikkonen, in qualche modo, aveva chiuso al nono posto il Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma la doccia fredda (dopo la tanta pioggia caduta oggi sul tracciato di Imola) è arrivata solamente in serata e rappresenta una vera e propria “mazzata” per “Ice Man”. Il pilota finlandese, infatti, è stato penalizzato dagli steward della FIA di ben 30 secondi per una infrazione in regime di Safety Car. Il campione del mondo 2007, infatti, avrebbe sbagliato nel rientro nella pit-lane in vista della ripartenza. “Nel giro precedente la ripartenza la vettura numero 7 finiva in testa-coda in curva 3. Secondo l’articolo 42.6 il pilota deve riprendere la sua posizione prima della linea della Safety Car. In ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021), in qualche modo, aveva chiuso al nono posto il Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma la doccia fredda (dopo la tanta pioggia caduta oggi sul tracciato di Imola) è arrivata solamente in serata e rappresenta una vera e propria “mazzata” per “Ice Man”. Il pilota finlandese, infatti, è statodagli steward della FIA di ben 30per unaindiCar. Il campione del mondo 2007, infatti, avrebbe sbagliato nel rientro nella pit-lane in vista della ripartenza. “Nel giro precedente la ripartenza la vettura numero 7 finiva in testa-coda in curva 3. Secondo l’articolo 42.6 il pilota deve riprendere la sua posizione prima della linea dellaCar. In ...

Advertising

AlessandroSala1 : RT @SalaStampaF1: #F1 #Raikkonen 30 Secondi di penalità salgono #Ocon e #Alonso rispettivamente in P9 e P10. La penalità è stata inflitta i… - OA_Sport : #F1, Kimi #Raikkonen penalizzato di 30 secondi per una infrazione in regime di Safety Car, #Alonso entra in zona pu… - FulvioVigilante : RT @SalaStampaF1: #F1 #Raikkonen 30 Secondi di penalità salgono #Ocon e #Alonso rispettivamente in P9 e P10. La penalità è stata inflitta i… - SalaStampaF1 : #F1 #Raikkonen 30 Secondi di penalità salgono #Ocon e #Alonso rispettivamente in P9 e P10. La penalità è stata infl… - Formula1Co : ??????BREAKING NEWS?????? Kimi Raikkonen ha ricevuto una penalità di 30 secondi per un'infrazione alla safety car, prom… -