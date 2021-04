ECCO I CONTRATTI SEGRETI DI PFIZER E MODERNA PER I VACCINI COVID-19 (Di domenica 18 aprile 2021) Un’esclusiva di Report (sebbene avessimo ricevuto i documenti anche noi da fonti vicine al comitato contro il passaporto sanitario europeo) L’Unione Europea li ha tenuti nascosti per mesi, prima rifiutandosi di pubblicarli, poi coprendo con una serie di omissis i dati sensibili. Ma Report ne è venuta in possesso e pubblica integralmente i primi CONTRATTI proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 18 aprile 2021) Un’esclusiva di Report (sebbene avessimo ricevuto i documenti anche noi da fonti vicine al comitato contro il passaporto sanitario europeo) L’Unione Europea li ha tenuti nascosti per mesi, prima rifiutandosi di pubblicarli, poi coprendo con una serie di omissis i dati sensibili. Ma Report ne è venuta in possesso e pubblica integralmente i primiproviene da Database Italia.

reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Modena per i vaccini anti-Covid Torneremo a parlare di v… - Giulia08390249 : RT @VinceFerretti: ECCO I CONTRATTI SEGRETI DI PFIZER E MODERNA PER I VACCINI COVID-19 Che la EU non vuole far conoscere - DatabaseItalia : ECCO I CONTRATTI SEGRETI DI PFIZER E MODERNA PER I VACCINI COVID-19 Leggi l'articolo ?? - VinceFerretti : ECCO I CONTRATTI SEGRETI DI PFIZER E MODERNA PER I VACCINI COVID-19 Che la EU non vuole far conoscere - NapolitanoIda : RT @reportrai3: Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Modena per i vaccini anti-Covid Torneremo a parlare di vaccini n… -