Domenica Live, Pierpaolo Pretelli ospite insieme al piccolo Leo: la dolce sorpresa di Giulia Salemi (Di domenica 18 aprile 2021) Oggi, 18 aprile, Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. Special guest della puntata, il piccolo Leonardo Pretelli, figlio di Pierpaolo e della sua ex compagna, Ariadna Romero. Di recente Pierpaolo aveva raccontato di aver fatto conoscere il piccolo Leo alla sua attuale compagna, Giulia Salemi. Leo aveva ammesso al papà di essersi innamorato dell'influencer italo persiana. Un incontro ben riuscito dunque, proprio come sperato dai due ex gieffini. Un gesto importante per la coppia nata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, chiacchierata ma allo stesso tempo amata e seguita da una grande fetta di pubblico.

