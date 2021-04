Covid: Malpezzi, ‘servono risorse per disagio giovanile’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Non sappiamo quali saranno le conseguenze del lockdown sui giovani. Ma è un problema che esiste, riconosciuto da tutti. Per questo ho proposto la creazione di un fondo per le famiglie per il sostegno psicologico ai ragazzi. È un piccolo passo, a cui si deve aggiungere, e lo abbiamo chiesto a Draghi nell’incontro che il Pd ha avuto venerdì, un capitolo dedicato ai giovani nel prossimo decreto Imprese: le statistiche ci dicono che i Neet, i giovani che non cercano più lavoro sono in aumento e il problema è allarmante”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi questa mattina a Sky Agenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Non sappiamo quali saranno le conseguenze del lockdown sui giovani. Ma è un problema che esiste, riconosciuto da tutti. Per questo ho proposto la creazione di un fondo per le famiglie per il sostegno psicologico ai ragazzi. È un piccolo passo, a cui si deve aggiungere, e lo abbiamo chiesto a Draghi nell’incontro che il Pd ha avuto venerdì, un capitolo dedicato ai giovani nel prossimo decreto Imprese: le statistiche ci dicono che i Neet, i giovani che non cercano più lavoro sono in aumento e il problema è allarmante”. Così la presidente dei senatori del Pd Simonaquesta mattina a Sky Agenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

