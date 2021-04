CorSport | sarà Osimhen a guidare l’attacco del Napoli contro l’Inter

(Di domenica 18 aprile 2021)del. Mertens andrà in panchina. Il Corriere dello Sport scrive: “Quell’idea parsa già concreta sin dal minuto successivo alla partita con la Samp, ieri è diventata certezza:, il centravanti della squadra che al Maradona proverà a interrompere a undici vittorie consecutive la serie dele soprattutto a trascinare la squadra in quella che, magari ispirandosi a lui, alle sue accelerazioni irresistibili, potrebbe diventare una trionfale cavalcata Champions”. Gattuso conferma la stessa squadra che ha vinto a Marassi, a parte Ospina che è infortunato. In porta ciMeret, davanti a lui Di Lorenzo a destra, Manolas e Koulibaly al ...

Una rivoluzione inevitabile con il nuovo format cheillustrato nel Comitato Esecutivo Uefa di lunedì e che consentirà di inserire nel calendario 100 partite in più con la nuova formula Dal 2024 la Champions abolirà la sosta invernale. Si giocherà ...L'ex Interaffiancato, sulla trequarti, da Zielinski e Insigne . Per quanto riguarda la scelta del centravanti, ancora non è possibile definire un titolare. In porta cidi nuovo Ospina , ...