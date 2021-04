Amici 20 | Martina Miliddi eliminata | le prime parole della ballerina

(Di domenica 18 aprile 2021)è stata l’quinta puntata di20: le. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata didi Maria De Filippi, la quinta di questa edizione arrivata al Serale. Un appuntamento che è iniziato con il botto, dato che, non mancano mai le sorprese e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Miliddi - ballerina di latino americano spesso contestata - è stata eliminata dal serale didi Maria De Filippi. Le sue prime parole dopo la puntata Foto: REDCOMMUNICATIONS, Mediaset ...Dopo Rosa Di Grazia, Enula, Tommaso Stanzani e tantissimi altri incredibili talenti, anche [?] L'articoloMiliddi eliminata: la reazione di Aka7even non sfugge, avete visto cosa ha ...Martina Miliddi è l'eliminata della quinta puntata di Amici 20: le prime parole della bellerina dopo aver appreso la notizia.La quinta puntata del serale di "Amici", in onda sabato 17 aprile, si è conclusa con l'eliminazione di Martina Miliddi. Durante la serata sono andate in scena diverse avvincenti sfide, tra ballo, ...